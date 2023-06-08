تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 726 شاحنة و476 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 6500 طن بضائع، 368 شاحنة و463 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع، 358 شاحنة و13 سيارة، ووصول وسفر 2550 راكبًا بموانيها.

ويستعدّ ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال السفينتين بوسيدون إكسبريس والحرية 1 وتغادر، العبارتان أمل والقاهرة، فيما استقبل الميناء، بالأمس، السفينتين الحرية 2 وأمل، وغادرت السفن الثلاث وهي الحرية 1، لوسيدون إكسبريس، و ABU YASSER II.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1000 طن بضائع، و185 شاحنة، حيث يشهد الميناء، اليوم، رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أيلة وبريدج.

كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة SEA WAVE1 وعلى متنها 410 سيارات بوزن 820 طنًّا قادمة من جدة.