تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

شهدت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، تراكي 14 سفينة علي أرصفتها، وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 826 شاحنة و87 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 322 شاحنة و69 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 504 شاحنة و18 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين الحرية1 وبوسيدون إكسبريس، وغادرت السفينتان الحرية2 ودليلة، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وغادرت الحرية1 وبوسيدون إكسبريس، وتم تداول 3500 طن بضائع عامة ومتنوعة 276 شاحنة بميناء نويبع.

ويستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال السفينة سينا، ومغادرة السفينتين بريدج وإيلة، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث سيناوبريدج وإيلة، إضافة إلى وصول وسفر 1436 راكبا بموانيها .