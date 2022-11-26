تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغت 14 سفينة، وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و566 شاحنة و380 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 10000 طن بضائع ، و283 شاحنة و370 سيارة.

فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع ، 283 شاحنة و 10 سيارات.

واستقبل ميناء سفاجا السفينتين الحرية2 ودليلة وغادرت السفينتين الحرية1 وبوسيدون اكسبريس.

كما تم تداول 4000 طن بضائع عامة ومتنوعة 300 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين سينا وايلة ومغادرة السفينتين بريدج وايلة.

فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث بريدج وايلة وسينا. كما استقبل ميناء السويس السفينة SEA WAVE1 وعلي متنها 357 سيارة بحمولة 700 طن قادمة من جدة والسفينة BARUMK GAS علي متنها 7500 طن امونيا قادمة من الامارات.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1270 راكبا بموانيها .

