تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 827 شاحنة و 437 سيارة حيث شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، 455 شاحنة و411 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 372 شاحنة و 26 سيارة .

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين دليلة والحرية 2 وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس بينما غادرت السفينتين دليلة والحرية 2.

كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين بريدج وسينا وغادرت السفينتين بريدج وسينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا وبريدج ووصول وسفر 1457 راكبا بموانيها.