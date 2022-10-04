تداول 16ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 819 شاحنة و 430 سيارة حيث شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع ، 441 شاحنة و 400 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 378 شاحنة و 30 سيارة .



حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة امل بينما تغادر السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة امل ، .

ما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينة عمان وغادرت السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين عمان وسينا ، كا استقبل ميناء بورتوفيق بالامس السفينة الحسين قادمة من جدة بعدد 337 سيارة بحمولة 700 طن .

بينما غادرت السفينة النوي اكسبريس ومن النتظر مغادرة السفينة SEA WAVE .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1211 راكب بموانيها .