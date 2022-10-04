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تداول 16ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

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إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن

تداول 16ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
نادية سلام

نادية سلام

10:55 ص, الثلاثاء, 4 أكتوبر 22

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 819 شاحنة و 430 سيارة حيث شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع ، 441 شاحنة و 400 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 378 شاحنة و 30 سيارة .


حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة امل بينما تغادر السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة امل ، .

ما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينة عمان وغادرت السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين عمان وسينا ، كا استقبل ميناء بورتوفيق بالامس السفينة الحسين قادمة من جدة بعدد 337 سيارة بحمولة 700 طن .

بينما غادرت السفينة النوي اكسبريس ومن النتظر مغادرة السفينة SEA WAVE .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1211 راكب بموانيها .

نادية سلام

نادية سلام

10:55 ص, الثلاثاء, 4 أكتوبر 22