شهدت موانيء البحر الأحمر نشاطاً ملحوظاً في الحركة الملاحية و حركة تداول البضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بإجمالي 1555 طن و وصول و مغادرة 8 سفن .

وسجلت الهيئة بموانيها وصول 4 سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 4 سفن بضائع عامة ومتنوعة ، وترسو على الأرصفة 11 سفينه ، ومن المنتظر دخول سفينة جديدة اليوم

وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ

حيث شملت حركة الصادرات تداول 1331 طن بضائع عامة ومتنوعة و 203 شاحنة و 17 شاحنه ملاكي .

كما شملت حركة الواردات تداول 224 طن بضائع عامة ومتنوعة 226 شاحنة و د 23 شاحنه ملاكي

وأستقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 89شاحنة و 21 شاحنه ملاكي و السفينة الحرية بحمولة 61 شاحنة وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 58 شاحنة و أربعة شاحنات ملاكي و السفينة دليلة بحمولة 93 شاحنة و 13 شاحنة ملاكي

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء وعمان حيث تم استقبال 76 شاحنة بحمولة 224 طن بضائع عامة و شاحنتين ملاكي وتصدير 52 شاحنة بحمولة 1331طن بضائع عامة بينما غادرميناء السويس السفينة “كيد نوس” فارغة .