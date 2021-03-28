تداول 155.9 ألف طن بضائع بميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

بلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد بلغت 1656 حاوية مكافئة، خلال الـ24 ساعة

شهدت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة الماضية نشاطاً ملحوظاً، حيث بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة الصادر منها، والوارد بميناءي الإسكندرية والدخيلة 155983 طناً.

وأعلن أحمد بريقع المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، أن أعداد الحاويات المتداولة صادر و وارد بلغت 1656 حاوية مكافئة، كما تم دخول وخروج 8561 شاحنة عبر بوابات ميناءي الإسكندرية والدخيلة.

من جانبه، شدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، على ضرورة اتخاذ كل إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا والمحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

يذكر أن ميناء الإسكندرية البحري يعد أهم موانئ جمهورية مصر العربية من حيث حجم التجارة، ومن خلاله يتم تداول نحو 60% من التجارة الخارجية.

ويسمى «الميناء الغربي» لتمييزه عن الميناء الشرقي الضحل، فالميناء الغربي يستقبل حركة الملاحة من سفن شحن وسفن ركاب.

يقسم الميناء جغرافيا إلى 9 مناطق، ست مناطق منها في ميناء الإسكندرية المعروفة بالميناء الشرقي وثلاث مناطق في ميناء الدخيلة، وكما يستخدم الميناء في الشحن التجاري فهو أيضًا يستقبل السفن السياحية وبواخر الركاب.