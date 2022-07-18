تداول 15358 طن بضائع عامة متنوعة و247 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، نشاطًا ملحوظًا في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع، حيث تم تداول 15358 طن بضائع عامة متنوعة، و247 شاحنة، و440 سيارة ملاكي، وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 12 سفينة.

وبلغ اجمالي حركة الصادرات تداول 5526 طن بضائع عامة ومتنوعة، و210 شاحنات، و30 سيارة، كما بلغ إجمالي حركة الواردات تداول 9832 طن بضائع عامة ومتنوعة، و37 شاحنة، و410 ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة COPERNICO بحمولة 9700 طن كبريت قادمة من السعودية والعبّارة عمان بإجمالي 16 شاحنة بحمولة 128 طن بضائع عامة ومتنوعة و5 ملاكي، والعبّارة القاهرة بعدد رحلتين.

كما تمّت مغادرة السفينة BERGE SNOWDON فارغة إلى عرض البحر، والسفينة أمل بإجمالي 100 شاحنة بحمولة 2389 طن بضائع عامة ومتنوعةو4 ملاكي،

والعبّارة عمان بإجمالي 22 شاحنة بحمولة 766 طن بضائع عامة ومتنوعة، و6 ملاكي، والسفينة الحرية 2 بإجمالي 86 شاحنة بحمولة 2339 طن بضائع عامة ومتنوعة، والعبّارة القاهرة بعدد 18 ملاكي.

واستقبل ميناء نويبع العبارة أيلة بإجمالي 21 شاحنة فارغة ومعدات بوزن 4 أطنان، و9 ملاكي، و34 شاحنة فارغة، وتمّت مغادرة العبارة أيلة بإجمالي 2 شاحنة، بحمولة 32 طن بضائع عامة و2 ملاكي.

كما استقبل ميناء السويس السفينة الحسين قادمة من جدة بعدد 396 سيارة ملاكي، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 4118 راكبًا بموانيها.