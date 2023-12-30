تداول 15 ألف طن و950 شاحنة بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع

تداول 15 ألف طن و950 شاحنة بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر
نادية سلام

نادية سلام

2:57 م, السبت, 30 ديسمبر 23

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 950 شاحنة و 155 سيارة ووصول وسفر 2290 راكب بموانيها.

شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 470 شاحنة و140 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 480 شاحنة و15 سيارة.
و يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل بينما تغادر السفينتين الحرية ودليلة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس ، كما تم تداول 2040 طن بضائع و287 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة.

نادية سلام

نادية سلام

2:57 م, السبت, 30 ديسمبر 23