تداول 15 ألف طن و950 شاحنة بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 950 شاحنة و 155 سيارة ووصول وسفر 2290 راكب بموانيها.

شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 470 شاحنة و140 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 480 شاحنة و15 سيارة.

و يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل بينما تغادر السفينتين الحرية ودليلة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس ، كما تم تداول 2040 طن بضائع و287 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة.

