تداول 15 ألف طن بضائع و770 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 770 شاحنة و110 سيارات، حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 370 شاحنة و53 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع ، و400 شاحنة و57 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدن اكسبريس والحرية2 ومغادرة السفينة أمل، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة أمل وغادرت السفينتان بوسيدن اكسبريس والحرية2، بينما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين آيلة و بريدج، فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين آيلة وبريدج ووصول وسفر 1041 راكبا.