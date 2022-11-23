تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة في موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 16 سفينة وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و716 شاحنة و82 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6500 طن بضائع، 418 شاحنة 76 سيارة، وشملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع ، 298 شاحنة و16 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 ودليلة بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء السفينة بوسيدون اكسبريس.

وغادرت السفينتان الحرية2 ودليلة ، كما يشهد ميناء نويبع اليوم رحلة مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا ، ايلة وبريدج مسجلة وصول وسفر 883 راكبا بموانئها.