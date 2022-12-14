تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة في موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغت 7 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 756 شاحنة و20 سيارة.
وشملت حركة الواردات 4100 طن بضائع، 300 شاحنة 11 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10900 طن بضائع ، 456 شاحنة و9 سيارة.
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية ودليلة بينما تغادر السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة أمل وغادرت السفينتين الحرية ودليلة.
فيما شهد ميناء نويبع تداول 1100 طن و207 شاحنات و688 راكبا حيث استقبل ميناء نويبع اليوم السفينة سينا وغادرت السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية (وصول وسفر) للسفينة سينا وصول وسفر 1428 راكبا بموانئها.