تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة، وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 854 شاحنة و85 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 413 شاحنة، و48 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 441 شاحنة و37 سيارة.

حيث استقبل ميناء سفاجا، اليوم، السفينتين الحرية2 وبوسيدون إكسبريس، بينما غادرت السفينة أمل، بينما استقبل الميناء، أمس، السفينتين دليلة وأمل، وغادرت السفينتان الحرية2 وبوسيدون إكسبريس.

كما استقبل ميناء نويبع، اليوم، السفينتين عمان وسينا، فيما شهد الميناء، أمس، رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سينا وعمان، ووصول وسفر 1461 راكبًا بموانيها.