تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي ل

بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ11 سفينة، وتداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 822 شاحنة و 36 سيارة ،وصول وسفر 1770 راكب بموانيها .

شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 369 شاحنة و26 سيارة ،فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع ، 453 شاحنة و 10 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل ومغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت العبارة امل .

كما يشهد ميناء نويبع تداول 3450 طن بضائع و 350 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفن الثلاث وهي ايلة ، سينا وبريدج ومغادرة السفينتين بريدج وايلة ،فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول / سفر ) للسفن الثلاث وهي ايلة ، سينا وبريدج.

