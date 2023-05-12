تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة، وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 747 شاحنة و114 سيارة.

وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 356 شاحنة و92 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع، 391 شاحنة و22 سيارة.

ويستعدّ ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال العبّارة “أمـــل”، بينما تغادر السفينتان “بوسيدون إكسبريس”، و”الحرية2″، فيما استقبل الميناء، أمس، السفينتين “بوسيدون إكسبريس”، و”الحرية2″، وغادرت العبّارة “أمل”.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و265 شاحنة، حيث استقبل الميناء السفن الثلاث؛ وهي: “أيلة”، و”سينا”، و”بريدج”،

فيما شهد الميناء، أمس، رحلات مكوكية (وصول/ سفر) للسفينتين “بريدج”، و”أيلة”، كما يستعدّ ميناء السويس لمغادرة السفينة “النوى إكسبريس” فارغة متجهة إلى جدة، ووصول وسفر 1270 راكبًا بموانيها.