تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 842 شاحنة و40 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 338 شاحنة و34 سيارة.

وشملت

12000 طن بضائع، 504 شاحنة و6 سيارة ووصول وسفر 1280 راكب بموانيها.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم ثلاث سفن وهى POS ANGEL، دليلة وأمل بينما تغادر السفينتان الحرية2 وبوسيدون إكسبريس فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين دليلة وأمل.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و300 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا، بينما تغادر السفينتان إيلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى سينا، إيلة وبريدج.

