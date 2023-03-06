تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي ل

أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 849 شاحنة و388 سيارة ووصول وسفر 1810 ركاب بموانيها.

وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 483 شاحنة و376 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 366 شاحنة و12 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة GEMAVA قادمة من الإمارات لشحن الفوسفات والسفينتين دليلة، الحرية بجانب مغادرة ثلاث السفن وهي بوسيدون إكسبريس، الحرية ، دليلة كما تم تداول 2400 طن بضائع عامة ومتنوعة 275 شاحنة بميناء نويبع، حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين سينا، بريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحت مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سينا، بريدج.

كما استقبل ميناء السويس السفينة LILY OF SEA وعلي متنها 335 سيارة بوزن 650 طن قادمة من جدة.

