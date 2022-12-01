تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغت 6 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 850 شاحنة و 48 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع ، 346 شاحنة 28 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع ، 504 شاحنة و20 سيارة .



و يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينتين الحرية2 ودليلة فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين الحرية2 ودليلة، وغادرت السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس ، كما يستقبل ميناء نويبع السفينة سينا وتغادر السفينتين ايلة وبريدج .

فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا بجانب وصول وسفر 1506 راكب بموانيها .