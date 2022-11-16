تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة وصل إلي 9 سفن اليوم الأربعاء.

وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 680 شاحنة و68 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 354 شاحنة و46 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 326 شاحنة و22 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين دليلة والحرية 2 وغادرت السفينة بوسيدون إكسبريس، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون إكسبريس، وغادرت السفينة بوسيدون إكسبريس.

كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينة سينا، ووصول وسفر 1133 راكبا بموانيها.

