تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و800 شاحنة و256 سيارة، ووصول وسفر 2556 راكبًا بموانيها.

وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع ، 305 شاحنات و107 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، و495 شاحنة و149 سيارة .

واستقبل الميناء بالأمس العبارة أمل وغادرت ثلاث سفن، وهى القاهرة، والحرية، وبوسيدون اكسبريس.

كما شهد ميناء نويبع تداول 2800 طن بضائع و274 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى بريدج ، سينا وايلة .