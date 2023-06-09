تداول 15 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 773 شاحنة و 107 سيارات ووصول وسفر 2700 راكب بموانيها.

وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع ، 422 شاحنة و 93 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع ، 351 شاحنة و 14 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين CANO قادمة فارعة لشحن فوسفات و امل وتغادر السفينتين الحرية2 و بوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي الحرية1، القاهرة و بوسيدون اكبريس وغادر العبارتين امل والقاهرة.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 2600 طن بضائع و 225 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين وهى ايلة وبريدج.

