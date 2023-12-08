تداول 15 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 818 شاحنة و 73 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 365 شاحنة و32 سيارة.

وشملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع ، 453 شاحنة و41 سيارة ،وصول وسفر 1620 راكب بموانيها. حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية بينما تغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل.

فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادر السفينة دليلة ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1900 طن و 305 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيله و آور. كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة KALINA.