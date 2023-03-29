تداول 15 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة
وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 484 شاحنة و16 سيارة فيما شملت
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين أمل ودليلة بينما تغادر ثلاث سفن وهى عمان ، الحرية وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى عمان ، الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين أمل ودليلة.
كما يشهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع و277 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا بينما تغادر السفينتان آيلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا ، آيلة وبريدج .