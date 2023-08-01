تداول 15 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 712 شاحنة و 187 سيارة صول وسفر 1356 راكبا.

شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع ، 402 شاحنة و142 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع ، 310 شاحنات و45 سيارة.



حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة أمل فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمل والقاهرة وغادرت السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1600 طن و159 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين آيلة وبريدج .

