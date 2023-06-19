تداول 15 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 9 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، و640 شاحنة و1011 سيارة ، وصول وسفر 2577 راكبا.

وشملت حركة الواردات 8500 طن بضائع ، 391 شاحنة و993 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع ، 249 شاحنة و18 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة أمل فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى القاهرة ، الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1400 طن بضائع و138 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وآيلة.

وصول 798 سيارة بوزن 1600 طن لميناء بورتوفيق

ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينتين درة وSea wave1 وعلى متنهما 798 سيارة بوزن 1600 طن قادمتين من جدة وتغادر السفينة النوى اكسبريس.

