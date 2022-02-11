تداول 1469 طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 1469 طن بضائع عامة ومتنوعة و417 شاحنة و18 سيارة ملاكي وشملت حركة الصادرات تداول 990 طن بضائع عامة ومتنوعة 344 شاحنة و16 ملاكي.

وشملت حركة الواردات تداول 479 طن بضائع عامة ومتنوعة 73 شاحنة و2 ملاكي، ومتواجد 10 سفن على أرصفة الموانئ.

وغادر ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 95 شاحنة و9 ملاكي، والسفينة الحرية بحمولة 75 شاحنة و1 ملاكي، والسفينة بوسيدن إكسبريس بحمولة 108 و5 ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة عمان، والسفينة بريدج، ومغادرة السفينة عمان، والسفينة بريدج، حيث تم استقبال 73 شاحنة بحمولة 479 طن بضائع عامة و2 ملاكي، وتصدير 66 شاحنة بحمولة 990 طن بضائع عامة وشاحنة ملاكي.

كما غادر ميناء السويس السفينة “أميرة” بحمولة 5600 طن سكر متجهة إلى سوريا، والسفينة NABIHA BRIDE متجهة إلى جدة بحمولة 30 شاحنة ملاكي.

كما استقبل ميناء الغردقة السفينة “القاهرة” بحمولة 19 سيارة ملاكي.