تداول 145 ألف طن كلينكرعبر ميناء شرق بورسعيد

استقبل ميناء شرق بورسعيد عدة سفن تنقل شحنات كلينكر بكمية تصل إلي 145 ألف و500 طن.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد السفينة MANNA القادمة من تركيا لشحن 59 ألف طن من خام الكلينكر إلى غانا ، كما استقبلت الميناء السفينة VIENNA WOODN القادمة من تركيا لشحن 48500 طن من خام الكلينكر متجهة إلى كوت ديفوار ، كما وصل الميناء السفينة STRATEGIC HARMONY لشحن 38 الف طن من خام الكلينكر إلى الدومينيك ،وذلك وفقا لبيان أصدرته اليوم المنطقة الإقتصاديه لقناة السويس باستمرار شحن خام الكلينكر إلى الدول الافريقية المستورد الأول عبر الأرصفة الجديدة للميناء

واتخذ الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن وكذلك عمليات الشحن على الأرصفة .