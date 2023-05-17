تداول 14 الف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر اليوم

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 791 شاحنة و 159 سيارة ووصول وسفر 2720 راكب بموانيها .

شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 455 شاحنة و75 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع ، 336 شاحنة و84 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل بينما تغادر ثلاث سفن وهى الحرية2 ،بوسيدون اكسبريس والقاهرة فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى الحرية2 ،بوسيدون اكسبريس والقاهرة وغادرت السفينتين امل والقاهرة. كما يشهد ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و282 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة وبريدج بينما تغادر السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا ، ايلة وبريدج .

