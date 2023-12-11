تداول 14 ألف طن بضائع عامة و730 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 730 شاحنة و 24 سيارة.

وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 368 شاحنة و6 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 362 شاحنة و18 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية بينما تغادر العبارة امل فيما استقبل الميناء بالأمس والعبارة أمل وغادر السفينتان بوسيدون إكسبريس ودليلة، كما شهد ميناء نويبع تداول 1925 طن و247 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفينتين أيله و آور.