تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 822 شاحنة و81 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 463 شاحنة و45 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 359 شاحنة و 36 سيارة .



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة امل ،بينما تغادر السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس ،فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة امل .

كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين سينا وبريدج فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين سينا وعمان وغادرت السفينتين سينا وبريدج وصول وسفر 1128 راكب بموانيها .