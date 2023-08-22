تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 721 شاحنة و723 سيارة، وصول وسفر 1025 راكبا بموانيها.

وشملت حركة الواردات 6500 طن بضائع، 396 شاحنة و668 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، 325 شاحنة و55 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل فيما تغادر السفينتين الحرية2 وبوسيدون إكسبريس بينما شهد الميناء بالأمس مغادرة العبارة أمل.

كما شهد ميناء نويبع تداول 3000 طن بضائع و230 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى بريدج، سينا وإيلة.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة النوي إكسبريس وعلي متنها 620 سيارة بوزن 1240 طن قادمة من جدة.

