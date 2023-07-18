تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 714 شاحنة و 231 سيارة ووصول وسفر 2108 راكب بموانيها.

وشملت حركة الواردات 4200 طن بضائع ، 321 شاحنة و170 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9800 طن بضائع ، 393 شاحنة و61 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى الحرية2 ،بوسيدون أكسبريس والقاهرة بينما تغادر العبارة القاهرة فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى first bridge ،أمل والقاهرة وغادرت ثلاث سفن وهى الحرية2 ،بوسيدون أكسبريس والقاهرة ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2100 طن بضائع و165 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاثة سفن وهى سينا ، أيلة وبريدج .

