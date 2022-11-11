تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 738 شاحنة و53 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 324 شاحنة و18 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 412 شاحنة و35 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية 2 بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس،

فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون إكسبريس و غادرت السفينتان دليلة والحرية 2، كما يشهد ميناء نويبع رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن هى أيلة وسينا وبريدج، ووصول وسفر 1200 راكب بموانيها.