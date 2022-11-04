تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 818 شاحنة و47 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 397 شاحنة و19 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 421 شاحنة و28 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين دليلة والحرية 2، وغادرت السفينة بوسيدون إكسبريس، فيما استقبل الميناء أمس السفينة بوسيدون إكسبريس، بينما غادرت السفينتان دليلة والحرية 2.

كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفن بريدج وسينا وايلة، وغادرت السفن بريدج وسينا وايلة، فيما شهد الميناء أمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن سينا وبريدج وايلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1332 راكبًا بموانيها.