تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 876 شاحنة و 63 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 465 شاحنة و 35 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع ، 411 شاحنة و 28 سيارة .

كما استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين دليلة والحرية 2 وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة عمان بينما غادرت السفينتين دليلة والحرية 2. كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين بريدج وسينا وغادرت السفينتين بريدج وسينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا وبريدج .،مسجله وصول وسفر 1360 راكب بموانيها