تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و771 شاحنة، و 50 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 435 شاحنة، و25 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 336 شاحنة، و25 سيارة.

حيث استقبل ميناء سفاجا، اليوم، السفينتين الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس، بينما غادرت السفينة أمل، فيما استقبل الميناء، أمس، السفينة أمل وغادرت السفينتان الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس.

كما استقبل ميناء نويبع، اليوم، السفينتين عمان وسينا، فيما شهد الميناء، أمس، رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سينا وعمان، ووصول وسفر 1125 راكبًا بموانيها.