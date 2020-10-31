الإسكندرية

تداول 134 ألف طن و1787 حاوية و3898 شاحنة عامة بميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

تواجد بميناء الاسكندرية خلال 24 ساعة الأخيرة 45 سفينة
السيد فؤاد 3:15 م, السبت, 31 أكتوبر 20 3:15 م, السبت, 31 أكتوبر 20

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قال طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء شهد نشاطا في حركة العمل اليوم السبت الموافق 31 أكتوبر 2020 .

وأشار الى أنه تواجد بالميناء 45 سفينة طبقاً للنوع منها  5 سفن حاويات، و23 سفينة بضائع عامة، و10 سفن صب جاف، و7 سفن صب سائل .

 كما وصلت إلي الميناء 20 سفينة، وغادرت 11 سفينة، وبلغ عدد السفن العاملة بالأرصفة 25 سفينة، ودخل وخرج 3898 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .

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وأكد رئيس هيئة ميناء الاسكندرية على أنه  خرج من الميناء قطار بإجمالي 25 عربة محمل بالقمح ومتجه إلي المطاحن بالقاهرة .

كما يجري تفريغ بضائع واردة تزن 101110 طن ، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 33440 طن ، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 794 حاوية ، بينما بلغ عدد الواردة 993 حاوية، كما أنه قد بلغت كمية المتداول خلال اليوم 134550 طن  .

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ومن ناحية أخرى  قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الميناء، إن طارق شاهين رئيس هيئة الميناء وجه كل الإدارات العاملة باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، كما وجه بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات، لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع في الميناء .

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بقلم السيد فؤاد

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