تداول 13 ألف طن و723 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة في موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 723 شاحنة و 153 سيارة ، وصول وسفر 1590 راكب بموانيها

وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع ، 287 شاحنة و 78 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع ، 436 شاحنة و 75 سيارة

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل بينما تغادر ثلاث سفن وهي الحرية ، القاهرة وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت العبارة امل ، كما شهد ميناء نويبع تداول 3500 طن بضائع و 280 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة، بريدج وسينا. .