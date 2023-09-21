تداول 13 ألف طن و723 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة في موانئ البحر الأحمر

شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع

تداول 13 ألف طن و723 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة في موانئ البحر الأحمر
نادية سلام

نادية سلام

11:37 ص, الخميس, 21 سبتمبر 23

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 723 شاحنة و 153 سيارة ، وصول وسفر 1590 راكب بموانيها

وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع ، 287 شاحنة و 78 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع ، 436 شاحنة و 75 سيارة

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل بينما تغادر ثلاث سفن وهي الحرية ، القاهرة وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت العبارة امل ، كما شهد ميناء نويبع تداول 3500 طن بضائع و 280 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة، بريدج وسينا. .

نادية سلام

نادية سلام

11:37 ص, الخميس, 21 سبتمبر 23