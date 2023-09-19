تداول 13 ألف طن و665 شاحنة بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 665 شاحنة و 94 سيارة، ووصول وسفر 1035 راكبا بموانيها .

وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع ، 665 شاحنة و 94 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع ، 352 شاحنة و 33 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة STELLAR RIONI بينما تغادر السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت العبارة امل .

كما شهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع و 210 شاحنات من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة، بريدج وسينا.