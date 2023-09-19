تداول 13 ألف طن و665 شاحنة بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع

تداول 13 ألف طن و665 شاحنة بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر
نادية سلام

نادية سلام

4:37 م, الثلاثاء, 19 سبتمبر 23

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 665 شاحنة و 94 سيارة، ووصول وسفر 1035 راكبا بموانيها .

وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع ، 665 شاحنة و 94 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع ، 352 شاحنة و 33 سيارة .
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة STELLAR RIONI بينما تغادر السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت العبارة امل .

كما شهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع و 210 شاحنات من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة، بريدج وسينا.

نادية سلام

نادية سلام

4:37 م, الثلاثاء, 19 سبتمبر 23