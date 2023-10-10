تداول 13 ألف طن و615 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 615 شاحنة و 516 سيارة، وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 316 شاحنة و 488 سيارة، وصول وسفر 950 راكبا بموانيها، وشملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، 299 شاحنة و 28 سيارة

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين بوسيدون إكسبريس والحرية، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون إكسبريس والحرية وغادرت العبارة أمل.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1900 طن بضائع و185 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث وهي آيلة، بريدج وسينا.

كما استقبل ميناء بورتوفيق اليوم السفينة ALHUSSEN علي متنها 360 سيارة بوزن 720 طن قادمة من جدة.

