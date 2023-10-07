تداول 13 ألف طن و398 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 398 شاحنة و192 سيارة ، وصول وسفر 1021 راكبا بموانيها.

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 260 شاحنة و175 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 138 شاحنة و17 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس وغادرت العبارة أمل، كما شهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع و129 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى آيلة، بريدج وسينا، وغادرت ميناء بورتوفيق السفينة إنجى وعلى متنها 4 آلاف طن حديدة متجهة للسودان.

