تداول 13 ألف طن بضائع و740 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، و740 شاحنة و120 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 375 شاحنة و50 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع ، 365 شاحنة و70 سيارة.

كما يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة أمل ومغادرة السفينتين بوسيدن إكسبريس والحرية2 فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدن إكسبريس والحرية2 بينما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين آيلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن آيلة وبريدج وسيناء ، مع وصول وسفر 1500 راكب بموانئها.