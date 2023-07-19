تداول 13 ألف طن بضائع و721 شاحنة خضروات وفواكه بموانئ البحر الأحمر

شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع

تداول 13 ألف طن بضائع و721 شاحنة خضروات وفواكه بموانئ البحر الأحمر
نادية سلام

نادية سلام

2:06 م, الأربعاء, 19 يوليو 23

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 721 شاحنة خضروات وفاكهة و142 سيارة ووصول وسفر 2832 راكبا.

وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع ، 371 شاحنة و121 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 350 شاحنة و21 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة أمل بينما تغادر السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى الحرية2 ، بوسيدون اكسبريس والقاهرة وغادرت السفينة أمل ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1900 طن بضائع و160 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا ، آيلة وبريدج.

نادية سلام

نادية سلام

2:06 م, الأربعاء, 19 يوليو 23