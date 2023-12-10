تداول 13 ألف طن بضائع عامة و802 شاحنة في موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و802 شاحنة و 95 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 448 شاحنة و85 سيارة.

وأضاف البيان: شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع ، 354 شاحنة و10 سيارة, وصول وسفر 1370 راكبًا بموانيها.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة PEETL قادمة من اليمن والعبارة امل بينما تغادر السفينة دليلة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل وغادر السفينتين امل والحرية ، كما شهد ميناء نويبع تداول 2000 طن و 251 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيله و آور.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة LILY OF SEA ومغادرة السفينة النوي اكسبريس متجهة إلى جدة.