تداول 13 ألف طن بضائع عامة و730 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 730 شاحنة و 86 سيارة ، ووصول وسفر 1082 راكبا بموانيها .

شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 349 شاحنة و 66 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع ، 381 شاحنة و 20 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية ومغادرة السفينة بوسيدون إكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس بوسيدون إكسبريس وغادره السفينتان دليلة والحرية.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع و 210 شاحنات وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لأربع سفن وهي اور، ايلة ، كوين نفرتيتي وبريدج .

