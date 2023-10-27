تداول 13 ألف طن بضائع عامة و730 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع

تداول 13 ألف طن بضائع عامة و730 شاحنة بموانئ البحر الأحمر
نادية سلام

نادية سلام

4:05 م, الجمعة, 27 أكتوبر 23

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 730 شاحنة و 86 سيارة ، ووصول وسفر 1082 راكبا بموانيها .

شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 349 شاحنة و 66 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع ، 381 شاحنة و 20 سيارة .
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية ومغادرة السفينة بوسيدون إكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس بوسيدون إكسبريس وغادره السفينتان دليلة والحرية.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع و 210 شاحنات وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لأربع سفن وهي اور، ايلة ، كوين نفرتيتي وبريدج .

نادية سلام

نادية سلام

4:05 م, الجمعة, 27 أكتوبر 23