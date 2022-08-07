تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و441 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و441 شاحنة و58 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 8000 طن بضائع، 261 شاحنة و43 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع، و180 شاحنة و15 سيارة.

وتغادر ميناء سفاجا اليوم السفينة أمل، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن، وهي الرياض وبوسيدن اكسبريس والحرية2، بينما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين إيلة وبريدج.

فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين بريدج وسينا، ويستقبل مينا بورتوفيق السفينة TRUST1 بحمولة 4 آلاف طن ردة قادمة من اليمن، مسجلة وصول وسفر 852 راكبا بموانيها.