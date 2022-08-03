تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و 621 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 15سفينة وتم تداول 13000طن بضائع عامة ومتنوعة ، 621 شاحنة و62سيارة حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع ، 347 شاحنة و25 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 274 شاحنة و37 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين عمان وامل، بينما تغادر السفينتين الحرية2 وبوسيدن اكسبريس ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدن اكسبريس، وغادرت السفينتين امل وعمان .

كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين ايلة وبريدج ، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) السفينتين ايلة وبريدج ،وصول وسفر 2000 راكب بموانيها .