تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة في موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة والتي بلغت 7 سفن .
وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 677 شاحنة و 75 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع ، 317 شاحنة و42 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع ، 360 شاحنة و33 سيارة .
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل ومغادرة السفينتين الحرية ودليلة,.
فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية ودليلة وغادرت العبارة امل ،
كما يشهد ميناء نويبع تداول 1720 طن بضائع و185 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى كوين نفرتيتى، ايلة وبريدج .
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1215 راكبا .