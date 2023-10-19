تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة في موانئ البحر الأحمر

شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع

تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة في موانئ البحر الأحمر
نادية سلام

نادية سلام

12:32 م, الخميس, 19 أكتوبر 23

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة والتي بلغت 7 سفن .

وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 677 شاحنة و 75 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع ، 317 شاحنة و42 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع ، 360 شاحنة و33 سيارة .


ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل ومغادرة السفينتين الحرية ودليلة,.

فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية ودليلة وغادرت العبارة امل ،

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1720 طن بضائع و185 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى كوين نفرتيتى، ايلة وبريدج .

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1215 راكبا .

نادية سلام

نادية سلام

12:32 م, الخميس, 19 أكتوبر 23