تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و717 شاحنة و96 سيارة.

شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 358 شاحنة و58 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع، 359 شاحنة و38 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس، بينما تغادر السفينة أمل فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة أمل، وغادرت السفينتان الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس.

كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين سينا وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سينا وبريدج ووصول وسفر 1220 راكب بموانيها.