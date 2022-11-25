تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

شهدت هيئة موانى البحر الأحمر تواجد 10 سفن على أرصفتها، حسبما أكد بيان صحفي صادر اليوم الجمعة.

وأوضح أنه تم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 770 شاحنة و54 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 348 شاحنة و22 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 422 شاحنة و32 سيارة.

كما استقبل ميناء سفاجا، اليوم، السفينتين دليلة والحرية2، واستقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون إكسبريس وغادرت السفن الثلاث دليلة والحرية2 وبوسيدون إكسبريس،

كما تم تداول 3500 طن بضائع عامة ومتنوعة 320 شاحنة بميناء نويبع، حيث يستعد الميناء، اليوم، لاستقبال السفينة سينا، ومغادرة السفينتين بريدج وسينا، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث بريدج وايلة وسينا.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1260 راكبًا بموانيها.